نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حجازي يكشف موقفه من العودة إلى النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ونادي اتحاد جدة، عن وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتحدث عن تجربته مع النادي السعودي.



وقال أحمد حجازي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة MBC MASR 2: "الأهلي تواصل معي أكثر من مرة خلال فترتي مع فيورنتينا الإيطالي".



وتابع: "فضلت الانتقال للأحمر بسبب قلة المشاركة، وقضيت موسمين مميزين داخل جدران القلعة الحمراء، ولمست الإحترافية من جانب المسؤولين".



وأوضح: "فضلت الرحيل عن القلعة الحمراء بعدما تلقيت عرضًا من الدوري الإنجليزي، والإدارة تفهمت موقفي".



وشدد: "علاقتي قوية بجمهور النادي الأهلي، وسعيد بمساندتهم لي".



واختتم حجازي حديثه قائلًا: "تجربتي مع اتحاد جدة ناجحة جدًا وانتقالي له كان في بداية مشروع العودة للبطولات".