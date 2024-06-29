مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالسخنة

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 11:12 مساءً - دوت الخليج – وقع صندوق مصر السيادي وشركة أوراسكوم للإنشاءات، اتفاقًا مع شركتي سكاتك النرويجية وفيرتيجلوب لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن المشروع يستهدف إنتاج حوالي 13 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر الذي يحول إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة.

وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطتي طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميجاوات لتغذية عمليتي تحليل الهيدروجين وتصنيع الأمونيا.

وأشار إلى البدء في تنفيذ المشروع عام 2021 بغرض تطوير وبناء وتشغيل محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، حيث يحول إلى أمونيا خضراء بمصنع شركة مصر للأسمدة، ويصدر إلى الخارج عن طريق شركة المشروع “مصر للهيدروجين الأخضر ش.م.م”.

وأشار إلى نجاح المشروع في تأمين اتفاق طويل الأجل هو الأول من نوعه على مستوى العالم لبيع إنتاج المشروع من الأمونيا الخضراء لمدة 20 عامًا إلى شركة فيرتيجلوب.

وأضاف أن شركة المشروع ستستكمل العمل مع شركاء التمويل وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للانتهاء من إعداد عقود التمويل والانتفاع بالأرض لمحطات الطاقة المتجددة.

وسبق تشغيل المرحلة التجريبية من المشروع “بنجاح” خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ عام 2022.