نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هجمات انتحارية تسفر عن مقتل 18 شخصًا.. ماذا يحدث في نيجيريا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد رئيس جهاز إدارة الطوارئ بولاية بورنو في نيجيريا أن 18 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في سلسلة هجمات نفذتها من يشتبه بأنهن انتحاريات في الولاية الواقعة بشمال شرق البلاد.

تستمر بورنو في معاناتها من تمرد مستمر منذ 15 عامًا، تسبب في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين. وعلى الرغم من جهود الجيش النيجيري في تقليص قدرات المسلحين، فإنهم ما زالوا ينفذون هجمات دموية ضد المدنيين وأهداف أمنية.

أوضح باركيندو سيدو، المدير العام لجهاز إدارة الطوارئ بولاية بورنو، أن الانتحاريات المشتبه بهن هاجمن بشكل منفصل حفل زفاف، جنازة، ومستشفى في بلدة جوزا، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص. وأكد سيدو أن الضحايا يشملون أطفالًا وشبابًا وامرأة حبلى، مشيرًا إلى أن الإصابات تتراوح بين تمزقات في البطن وكسور في الجمجمة والأطراف.

لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات. تعتبر جماعة بوكو حرام والفصيل المنشق عنها، ولاية غرب إفريقيا التابع لداعش، من أكثر الجماعات المسلحة نشاطًا في بورنو، وهي منطقة ريفية واسعة.