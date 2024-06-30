نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد كمونة: هدف الاتحاد السكندري صحيح 100%.. وعلينا تعيين حكام خبرة على تقنية الـ VAR في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر محمد كمونة، نجم الزمالك السابق عن حزنه الشديد بسبب الأخطاء التحكيمية الكثيرة التي تحدث مؤخرًا في الدوري المصري.

وقال كمونة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "ما يحدث في الدوري المصري أمر صعب للغاية، وعلى الاتحاد والرابطة أن يجلسوا مع الحكام من اجل تحسين الصورة في الفترة القادمة".

وتابع: "هدف الاتحاد في مرمى الداخلية صحيح 100%، والكرة لا تحتاج لتدخل تقنية الفيديو".

وأكمل: "علينا تعيين حكام يمتلكون خبرة أكبر في تقنية الفيديو، من أجل تدراك الأخطاء التي حدثت في وقت سابق".