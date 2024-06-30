نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني يطالب عامر حسين بالابتعاد عن المشهد الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي مجدي عبد الغني أن الأزمات في الكرة المصرية باتت مبالغا فيها، مشيرا إلى حالة التخبط التي تعيشها الساحة الرياضية.

وأوضح عبد الغني خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس" الذي يذاع على قناة الشمس، أن ارتفاع درجات الحرارة أصبح مشكلة تؤثر على إقامة المباريات، مع عدم وجود حلول مناسبة لهذه الأزمة.

وأشار عبد الغني إلى أن المسؤولين الذين تسببوا في هذه الأزمات ما زالوا في مناصبهم، دون أن يقدموا أي حلول لتجاوز هذه المشكلات.

وأعرب الإعلامي عن قلقه من تدهور الأوضاع بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أن الأندية المصرية جميعها تحتج على الأزمات التحكيمية، وأن المستقبل يبدو أكثر سوءًا.

ودعا عبد الغني عامر حسين المسؤول الرياضي إلى الابتعاد عن المشهد الرياضي، مؤكدًا أنه ليس بحاجة إلى كرة القدم.

وتابع الإعلامي أنه عندما كان مسؤولًا في اتحاد الكرة وواجه الفشل، قام بتقديم استقالته، معتبرًا أن الفشل الحالي يستدعي اتخاذ خطوات مماثلة".

وأختتم عبد الغني تصريحاته قائلا أنه ينصح عامر حسين بالرحيل، حتى يتذكر الناس في المستقبل فترة وجوده بشكل إيجابي، قائلًا: "بنصحه بالرحيل حتى يقول الناس يومًا من الأيام ولا يوم من أيام عامر حسين."