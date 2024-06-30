نجم الأهلي يصدم جماهير الزمالك: متعودين على الانسحاب من القمة

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أحمد جودة - القاهرة -

فتح محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، النار على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد عدم خوضه مباراة القمة الماضية أمام المارد الأحمر.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN ": قرار مجلس إدارة الزمالك بالانسحاب أمام الأهلي غير مدروس بالمرة، وجاء في وقت انفعالي عقب الهزيمة أمام النادي المصري.

وتابع: كما أن انسحاب الأبيض ليس وليد هذا الموسم، بل أن هذا المشهد أصبح متكررًا في السنوات الأخيرة.

وأكمل: مطالب الزمالك الأربعة التي حددها مجلس إدارة النادي في بيانه لم يتم تنفيذها، ورغم ذلك خاض الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم بشكل طبيعي.

وواصل: لذلك أرى أن إدارة القلعة البيضاء خذلت الجماهير بقرار استكمال مباريات الدوري.