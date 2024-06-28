نشاط الرئيس في أسبوع.. السيسي يستقبل وزير الدفاع ويشكر العاملين بالدولة

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، وحرص على تهنئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.





وقال الرئيس في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكداً دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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