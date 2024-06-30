ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس غدًا الإثنين

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد حالة الطقس، غدًا الإثنين، ارتفاعًا طفيفًا بدرجات الحرارة، حيث توقعت الهيئة أن يكون طقس غدا حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الانحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية - وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى / الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 37 25

6 أكتوبر 37 25

بنهــــا 36 24

دمنهور 35 22

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 22

دمياط 32 24

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

كاترين 32 16

الطور 36 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 31 23

العلمين 32 22

مطروح 30 23

السلوم 31 21

سيوة 36 21

رأس غارب 38 29

الغردقة 40 30

سفاجا 40 30

مرسى علم 40 30

شلاتين 39 28

حلايب 36 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 26

قنا 41 28

الأقصر 42 29

أسوان 43 29

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 43 29 أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: العظمى / الصغرى

مكة المكرمة 44 31

المدينة المنورة 42 29

الرياض 45 30

المنامة 43 35

أبوظبي 42 31

الدوحة 45 34

الكويت 50 33

دمشق 34 18

بيروت 30 26

عمان 31 20

القدس 30 19

غزة 31 26

بغداد 46 31

مسقط 37 36

صنعاء 29 17

الخرطوم 40 30

طرابلس 35 26

تونس 37 23

الجزائر 26 19

الرباط 25 14

نواكشوط 30 24 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم: العظمى / الصغرى

أنقرة 30 15

إسطنبول 31 21

إسلام آباد 40 27

نيودلهي 33 27

جاكرتا 33 24

بكين 29 22

كوالالمبور 33 25

طوكيو 30 24

أثينا 30 24

روما 31 20

باريس 23 14

مدريد 29 15

برلين 20 13

لندن 21 13

مونتريال 26 16

موسكو 31 20

نيويورك 27 18

واشنطن 32 16

أديس أبابا 21 13

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس غدًا الإثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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