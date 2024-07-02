نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر: رضا حجازي يغادر مكتبه ويودع العاملين بوزارة التربية والتعليم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي، غادر اليوم الثلاثاء، مقر الوزارة، بعد أن تم إخباره برحيله من الحكومة، وأنه ليس من ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن الدكتور رضا حجازي، بعد متابعة امتحانات الثانوية العامة اليوم، قام بجمع متعلقاته الشخصية من الوزارة، وتوديع جميع العاملين بالوزارة.

وفي ذات السياق، قال مصدر حكومي لقناة إكسترا نيوز، إن التغيير الوزاري يشمل تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية.

وكشف المصدر، أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء المُكلف أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية، مضيفة أنه التقى خلال تلك اللقاءات بنحو 130 شخصية مرشحة لحقائب وزارية وحركة المحافظين.