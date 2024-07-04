تسريب تشكيلة منتخب فرنسا أمام البرتغال في ربع نهائي يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب، لمواجهة البرتغال في دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، غدًا الجمعة.

ويستضيف ملعب “فولكسبارك”، مباراة منتخبي فرنسا والبرتغال مساء غدٍ الجمعة، عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيلة منتخب فرنسا المتوقعة أمام البرتغال

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تشكيلة الديوك الأقرب لخوض مواجهة البرتغال، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام صليبا، دايوت أوباميكانو، جول كوندي

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: كيليان مبابي، تورام، جريزمان