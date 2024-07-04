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أحمد جودة - القاهرة - عاد جوناثان تاه من الإيقاف، وأصبح جميع لاعبي منتخب ألمانيا جاهزين للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا غدا الجمعة في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بناء على رؤية المدير الفني يوليان ناجلسمان.

ألمانيا كاملة العدد قبل مواجهة إسبانيا في يورو 2024

وشارك جميع اللاعبين الـ26 في المران الأخير اليوم الخميس قبل خوض مباراة الغد في شتوتجارت... في الوقت الذي صبغ فيه لاعب الوسط روبرت أندريتش شعره باللون الوردي

ومن المتوقع أن يعتمد ناجلسمان بنسبة كبيرة على نفس التشكيل الأساسي الذي اعتاد الدفع به في البطولة القارية، وسيشارك تاه في قلب الدفاع، إلى جوار أنطونيو روديجر بعد غيابه عن الفوز على الدنمارك 2 /صفر دور الـ16 ومشاركة نيكو شلوتربيك بدلا منه.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ليروي ساني سيشارك منذ البداية بدلا من فلوريان فيرتز وما إذا كان ديفيد راوم سيشارك على حساب ماكسيميليان ميتلشتيت في خط الدفاع مجددا.

ولم يفز المنتخب الألماني على نظيره الإسباني في البطولات الكبرى منذ عام ‏‏1988 وخسر أمامه في أخر مواجهتين بالأدوار الإقصائية، في المربع الذهبي ‏ليورو 2008 ومونديال 2010.ويرجع أخر انتصار للماكينات على الماتادور قبل 36 عاما حينما استضافت كأس أمم أوروبا.