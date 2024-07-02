نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تقدم أنشطة متنوعة في احتفالات 30 يونيو ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد بيت ثقافة أم خلف جنوب بورسعيد احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، واحتفالات وزارة الثقافة.

ثورة يونيو نقطة تحول في تاريخ مصر

استهلت الفعاليات بلقاء بعنوان "ثورة يونيو نقطة تحول في تاريخ مصر" تناول خلالها محمود البدويهي خلاله كيف سطر المصريون شجاعتهم في تلك الملحمة الوطنية التي خرجوا فيها جميعا للشوارع والميادين معلنين رفضهم انتزاع هوية مصر الثقافية والحضارية.

كما تحدث عن دور القوات المسلحة المصرية في حماية الثورة وتأييد الإرادة الشعبية من أجل وصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وتضمنت الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د.چيهان المالكي، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، ورشة حكي لتوضيح مدى تلاحم قوى الشعب ضد الأفكار الهدامة والفتن، أعقبها تفقد معرض فني وآخر للمشغولات يدوية نتاج ورش مرسم الطفل ونادي المرأة.

فقرات فنية

ثم توالت الفقرات الفنية مع فقرة اكتشاف مواهب للأطفال في الشعر والغناء، وورشة عمل تصميمات فنية وأخرى بالورق الملون تدريب الفنانة منار نور الدين.



واختتم اليوم بباقة من الأغاني الوطنية لفرقة الطفل، وسط تفاعل كبير من أبناء القرية.