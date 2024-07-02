نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض فنية لفرق قصور الثقافة بالدقهلية في احتفالات 30 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى ثورة 30 يونيو، بمختلف المواقع الثقافية، في إطار احتفالات وزارة الثقافة، شهد مسرح بيت ثقافة تمي الأمديد احتفالية فنية، تضمنت عرضا لفرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني بقيادة المايسترو عادل، وقدمت باقة من الأغاني منها "مصر هي أمي، ابتهالات، امدح المكمل".

احتفالية ثقافية فنية

وشهد بيت زكريا الحجاوي احتفالية ثقافية فنية، تضمنت محاضرة بعنوان "30 يونيو واستعادة الدولة المصرية القوية"، تحدث خلالها أحمد غنيم، رئيس مركز التنمية الشبابية بمركز الشباب والرياضة، موضحا أن ثورة 30 يونيو استعادت بها مصر مكانتها واستقرارها، وأضاف أن الثورة ساهمت في بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية الكبرى.

عرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية

أعقب ذلك عرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية بقيادة المايسترو خالد الشناوي، قدمت الفرقة باقة من الأغاني منها "مصر التي فى خاطري، ثورة يا حرة يا مصرية، بسم الله سمينا بدينا، أنا واد صياد من بحري، عاش عاش، مصر يا أول نور في الدنيا، من بدرى صاحي، بالإضافة إلى رقصة التنورة، وذلك بحضور نادر بشير رئيس مركز ومدينة المطرية.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمر وفرج، خلال فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د.عاطف خاطر، نظم بيت ثقافة الجمالية محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو" بمركز شباب الجمالية، تحدث بها أسعد كمال باحث ثقافي بالبيت عن مبادئ الثورة ونجاحاتها العظيمة في الحفاظ على وحدة الشعب المصري.

عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية

وفي سياق متصل استقبلت قرية الخيارية عرضا فنيا لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف سليمان، وقدمت الفرقة باقة من الأغاني منها "عظيمة يا مصر، وقف الخلق، مصر التي في خاطري".