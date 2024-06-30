مصدر حكومى لإكسترا نيوز: الحكومة الجديدة ستتقدم بحزمة تشريعية للنواب

جدة - نرمين السيد - الجلسة العامة لمجلس النواب

قال مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز، إنَّ الحكومة الجديدة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب، لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.





وأضاف المصدر إنَّ توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة. وشاركت الحكومة في جلسات الحوار الوطني السابقة والتي كانت خطوة مطلوبة ومهمة للغاية كي تُشارك في الرؤى التي تطرحها القوى السياسية والمتخصصين، وتقدم استراتيجيات لحل المعوقات والمشكلات الاقتصادية.

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