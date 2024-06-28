نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يرصد التعاقد مع الدبابة البشرية في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي ميلان الإيطالي يدرس فكرة التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي والذي انتهت إعارته إلى روما خلال الموسم المنصرم.

وقال الصحفي الإيطالي دي مارزيو، أن مسؤولي الروسونيري يضعون لوكاكو كمهاجم محتمل للتعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف أن تشيلسي يُقدر سعر لوكاكو بـ 30 مليون يورو، غير أن ميلان يريد ضم المهاجم البلجيكي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأكمل أن ميلان سيواجه منافسة شرسة مع نابولي للحصول على خدمات لوكاكو، خاصة وأن أنطونيو كونتي مدرب نابولي يريد التعاقد مع المهاجم البلجيكي حال رحيل أوسيمين عن فريق أبناء الجنوب الإيطالي