العالم اليوم - بعض الديمقراطيين يدعون بايدن للتنحي في انتخابات 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 09:24 صباحاً - بدأ بعض الديمقراطيين مطالبة الرئيس جو بايدن بالتنحي حتى يتمكن الحزب من ترشيح مرشح آخر بعد تعثره السيء في مناظرة الخميس أمام منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت لشبكة "إيه بي سي نيوز".

وقال أحد المشرعين الديمقراطيين: "كان هذا مثل الملاكم البطل الذي وصل إلى الحلبة بعد أن تجاوز ذروة شبابه ويحتاج إلى ركنه ليعلن الاستسلام"، مضيفًا أنه كان يعني أن بايدن يجب أن يخرج من السباق.

ووفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" فإن خيارات التبديل محدودة، فإذا لم يختر بايدن المغادرة بمحض إرادته، فسيتعين أن يكون هناك ثورة بين مندوبي المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذين تم انتخاب الغالبية العظمى منهم بناءً على تعهدهم بترشيح بايدن.

ولكن هذا ما كان يفكر فيه بعض الديمقراطيين ليلة الخميس بعد المناظرة.

وقال مشرع ديمقراطي آخر كان من أشد المؤيدين لبايدن: "حان الوقت للحديث عن مؤتمر مفتوح ومرشح ديمقراطي جديد".

الخوف بين هؤلاء الديمقراطيين هو أن نسخة بايدن التي ظهرت في المناظرة، نسخة تشبه الصورة الكاريكاتورية التي صورها ترامب وحلفاؤه لرجل غير مؤهل لهذا المنصب، لا يمكنها الفوز في نوفمبر.

أولئك الذين يريدون مرشحًا بديلاً يشككون في قدرة الحزب على تنحية بايدن جانبًا، وليسوا متأكدين من المرشح الذي يمكن أن يفوز بموافقة الحزب في غيابه، ولا يعرفون ما إذا كان البديل يمكنه التغلب على ترامب في نوفمبر.

وقال ديفيد أكسلرود، أحد كبار مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية "هناك شعور بالصدمة إزاء الطريقة التي ظهر بها في بداية هذه المناظرة، وكيف بدا صوته.. لقد بدا مرتبكا بعض الشيء.. ستكون هناك مناقشات حول ما إذا كان ينبغي أن يستمر.. هو وحده من يستطيع أن يقرر ما إذا كان سيستمر أم لا".

وتوقع أكسلرود أن بايدن لن يميل إلى ترك السباق الانتخابي، مشيرا إلى أن "هذا رجل لديه الكثير من الفخر.. ويؤمن بنفسه".

ليست المرة الأولى

كانت المرة الأخيرة التي لم يظهر فيها رئيس مؤهل للترشح لإعادة انتخابه في انتخابات نوفمبر عام 1968.

في تلك الانتخابات، كان ليندون جونسون يواجه هزيمة مؤكدة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ولذلك اختار عدم الترشح لولاية ثانية كاملة.

ومع ذلك، يتوقع العديد من الديمقراطيين أن تتضاعف الدعوات الموجهة لبايدن للسير على خطى جونسون في الأيام المقبلة.

وقال أحد الاستراتيجيين الديمقراطيين المخضرمين الذين عملوا في الحملات الرئاسية: "سوف ينفجر الحديث عن الاستبدال بالتأكيد.. ليس هناك عودة من هذه الكارثة".

رفض التغيير وفوات الأوان

في الوقت نفسه، رفض كبار حلفاء بايدن احتمال حدوث تغيير في أعلى القائمة، فقد قال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي يرى الكثيرون في الحزب أنه بديل محتمل لبايدن أو مرشح رئاسي مستقبلي، "لا" عندما سئل عما إذا كان سيحث بايدن على إنهاء حملته.

وقال أحد الناشطين الديمقراطيين المخضرمين: "هذا أمر سيء للغاية، بغض النظر عن كيفية تدويره.. لكن الجميع يعلم أن الوقت قد فات للتبديل. ولكن الجهات المانحة سوف تتخذ هذه القرارات، كما تفعل دائما. ولهذا السبب حصلنا على بايدن في عام 2020.

كامالا هاريس رئيسة للبلاد؟

قبل مناظرة يوم الخميس، أصدرت حملة ترامب إعلانا يخبر الناخبين أنهم إذا انتخبوا بايدن، فسينتهي بهم الأمر مع نائبة الرئيس كامالا هاريس كرئيس للبلاد، في إشارة إلى أن الرئيس الثمانيني قد يموت أثناء بقائه في منصبه أو سيتعين عليه الاستقالة.

السؤال الأكبر الذي سيتعين على الديمقراطيين حله إذا انسحب بايدن من السباق قبل المؤتمر هو ما إذا كانوا سيرشحون هاريس، التي أصبحت معدلات تأييدها، مثل نسبة بايدن، منخفضة للغاية.

البدلاء المحتملون

ومن بين الآخرين الذين تم ذكرهم ليلة الخميس حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وحاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر.

وقال أحد الاستراتيجيين الديمقراطيين بعد أول 20 دقيقة من المناظرة: "أتطلع إلى التواجد في شيكاغو عندما يتم ترشيح جافين نيوسوم من القاعة.. كان يجب عليه (بايدن) أن يستمر في الحديث عن الإجهاض.. إنه لا يستطيع الحفاظ على سير أفكاره".

إن رحيل بايدن من شأنه أن يترك الديمقراطيين في معركة وحشية محتملة حول ما إذا كان يجب ببساطة ترقية هاريس، التي تعد أول نائب رئيس أسود وأول نائبة رئيس، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انقسام في الدوائر الانتخابية الرئيسية في وقت يحتاج فيه الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد إذا كان يأمل في الفوز.

ومع ذلك، فإن احتمال نشوب معركة دامية داخل الحزب لم يمنع بعض الناشطين من استنتاج ضرورة رحيل بايدن.