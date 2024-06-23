العالم اليوم - مقتل 39 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 12:24 صباحاً - أدت غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة السبت إلى مقتل 39 شخصا في الأقل، بحسب مسؤولين فلسطينيين ومسؤولين بالمستشفيات.

قال فضل نعيم، مدير المستشفى الأهلي بغزة، للأسوشيتدبرس إن أكثر من ثلاثين جثة وصلت إلى المستشفى.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة إنه انتشل نفس العدد تقريبا من الجثث من مبنى تعرض للقصف في غارة إسرائيلية على أحد الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

أضاف أن عمال الطوارئ التابعين له يقومون أيضا بالحفر بحثا عن ناجين في موقع غارة أخرى في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي السبت إن طائراته المقاتلة قصفت موقعين عسكريين لحركة حماس في منطقة مدينة غزة، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الوفيات بعد يوم من مقتل 25 شخصا على الأقل في غارات على مخيمات وإصابة 50 خرين بالقرب من مدينة رفح جنوب القطاع.

وأدت غارة إسرائيلية منفصلة السبت في سهل البقاع شرقي لبنان إلى مقتل عضو في الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، وهي فصيل سني متحالف بشكل وثيق مع حماس، حسبما ذكرت الجماعة.

والعضو هو السابع الذي يقتل بضربات إسرائيلية في لبنان منذ بدء الحرب.

السبت أيضا، قال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيليا قتل بالرصاص في بلدة قلقيلية شمال الضفة الغربية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص مسلحين اثنين يوم الجمعة، في أحدث تصعيد للعنف في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

منذ بداية الحرب، قتل ما لا يقل عن 549 فلسطينيا في الضفة الغربية بنيران إسرائيلية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، التي ترصد عمليات القتل.

وخلال الفترة نفسها، قتل الفلسطينيون في الضفة الغربية تسعة إسرائيليين على الأقل، من بينهم خمسة جنود، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.