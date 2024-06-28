نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

طاقم حكام مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعلنت طاقم حكام المباراة بقيادة نادر قمر الدولة.

ويعاونه كلا من هشام الدسوقي مساعد أول، أحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثان، ويتواجد مصطفى الشهدي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمد الحنفي ومصطفى عطية.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل مواجهات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.