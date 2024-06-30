نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام يكشف تفاصيل صفقة يوسف أيمن مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن صفقة يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، جاء بعد تواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري السابق ووزير الرياضة القطري الحالي، مباشرةً نظرًا للعلاقة الجيدة بين الطرفين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بن خليفة بدوره تواصل مع الدحيل القطري، وكان هناك تسهيل كبير في إتمام الصفقة بين الطرفين".

وأضاف أمير هشام: "الصفقة تمت لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع حال موافقة الأطراف الثلاثة، على أن يكون الموسم بقيمة 250 ألف دولار، وحال شرائه بشكل نهائي يتم دفع 400 ألف دولار أخرى".