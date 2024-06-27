نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السويسري قلبه في الثلاجة.. عقلانية كولر تقرب رحلة معلول مع الأهلي من النهاية الحزينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دون عواطف أو تردد تمسك السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، بإبعاد الظهير الأيسر التونسي علي معلول من حساباته الفنية للمرحلة المقبلة وذلك بعد إصابة اللاعب القوية التي ستجعله يغيب فترة طويلة عن الملاعب قد تمتد إلى 6 أشهر.

إصابة معلول وغياب البديل

تعرض علي معلول، لإصابة بقطع جزئي في وتر إكيليس خلال مشاركته في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، وعلى إثرها خضع لعملية جراحية وسيغيب مدة طويلة عن الملاعب.

ويمثل غياب معلول، ضربة قوية لخط دفاع الأهلي خاصةً أن الفريق الأحمر لا يمتلك البديل المناسب وبالتالي يضطر كولر أحيانًا للاعتماد على عمر كمال وكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر، بينما لم يعطي الفرصة الكافية للظهير الشاب كريم الدبيس.

لماذا يرفض كولر تجديد عقد معلول؟

لم يقتنع السويسري كولر، برغبة محمود الخطيب رئيس الأهلي في تجديد عقد علي معلول تكريمًا له لما قدمه خلال مشواره مع القلعة الحمراء منذ انضمامه في 2016، حيث تتجه النية للتجديد له ومن ثم إبعاده عن القائمة في الدور الأول من الموسم الجديد ثم إعادة تسجيله مرة أخرى في يناير المقبل، لحين تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة.

ويرفض كولر، من جانبه، خطة الخطيب حول علي معلول لعدم وجود إمكانية للاستفادة من خدمات اللاعب بالشكل المناسب في الموسم المقبل نظرًا لحاجته لفترة علاج طويلة.

كولر أبدى رغبة مُلحة في التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي في فترة الانتقالات الصيفية لدعم الجبهة اليسرى من بداية الموسم المقبل، وبالفعل ارتبط اسم النادي مؤخرًا بالظهير المغربي يحيى عطية الله المرشح الأول ليكون بدلًا من علي معلول.

وينحي مارسيل كولر، العواطف جانبًا فيما يخص علي معلول لأنه يدرك تأخر عودة اللاعب وعدم وجود بديل يساري قادر على ملئ فراغ هذه الجبهة في المواسم المقبلة، وبالتالي فأن صفقة الظهير الأجنبي تتصدر مطالبه في سوق الانتقالات الصيفية.

ويرى كولر، أن علي معلول قد لا يعود لمستواه السابق عند عودته وذلك بسبب عامل السن بالإضافة إلى إصابته القوية في وتر أكيليس.

ويتطلع كولر، لتكون الجبهة اليسرى بنفس قوة نظيرتها اليمنى حيث يملك فريق الأهلي محمد هاني وعمر كمال وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح بمركز الظهير الأيمن.

ومع اقتراب انتهاء حقبة علي معلول مع النادي الأهلي ينتظر كارسيل كولر ضم ظهير أيسر أجنبي مميز يستطيع أن يسد الفراغ الذي تركه التونسي "محبوب" الجماهير الحمراء.