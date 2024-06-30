نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إسبانيا المتوقع أمام جورجيا في أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به جورجيا مساء اليوم الأحد 30-6-2024 على ملعب "راين إينرجي ستاديوم" في دور الـ16 باليورو 2024.

موعد مباراة إسبانيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة جورجيا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: داني كارفخال، لي نورماند، إيمريك لابورت، مارك كوكورييا.

خط الوسط: رودري، بيدري، فابيان رويز.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، لامين يامال، نيكو وليامز.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة إسبانيا ضد جورجيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.