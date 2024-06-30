موعد مباراة الأرجنتين ضد بيرو اليوم في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم اللاتينية مباراة الأرجنتين وبيرو في بطولة كوبا أمريكا 2024.



موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا 2024



من المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وبيرو يوم الأحد 30 يونيو 2024 على ملعب هارد روك في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الرابعة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



يتواجد منتخبي الأرجنتين وبيرو في المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2024 برفقة منتخبي كندا وتشيلي.



يحتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا برصيد 6 نقاط بينما جاء منتخب كندا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط في حين يحتل منتخب تشيلي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وجاء منتخب بيرو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.