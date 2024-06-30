نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفرج في بيتك.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباريات أمم أوروبا اليوم الأحد 30-6-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " عبر السطور التالية؛ تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في موسمه الحالي 2023-2024؛ حيث ستقام اليوم مواجهات من العيار الثقيل، في دور الستة عشر.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أوروبا

إنجلترا ضد سلوفاكيا، في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

إسبانيا ضد جورجيا؛ الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا

قناة trt التركية عبر القمر الصناعي التركي

تردد القناة: 11054.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

قناة zdf الرياضية 2024 على القمر الصناعي استرا

التردد: 11362.

معدل الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 22000.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

قناة RAI 4K

القمر الصناعي: هوتبيرد.

التردد: 11785.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 29900.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ESPN

القمر الصناعي: تليستار 15.

التردد: 12525.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة RTL CERMANY

.على قمر «استرا» تردد 10832