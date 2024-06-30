نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تعاد مباراة سموحة ؟.. بيراميدز يكشف الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنهم لم يصلهم أي قرار حتي الان بشأن موقف مواجهة سموحة مضيفا أن انقطاع الكهرباء ليس ظرف قهري كاشفا علي إنه بالفعل حدث حريق ولكن بعد اطفائها كنا سنستأنف المباراة لكن لم يحدث بسبب توقف أحد الابراج

وأضاف سعيد خلال تصريحات تلفزيونية، أن حكم اللقاء كان يريد استكمال المباراة رغم ضعف الاضاءة واكد ان الاضاءة تسمح باللعب وبعدها فؤجئنا بقطع برج اضاءة أخري.

وواصل، أن تصريحات رئيس الرابطة بإعادة المباراة أمر غريب وهو عكس ماقاله المسؤول عن لجنة المسابقات وهو تضارب في القررات مؤكدا ان الطبيعي أن المباراة تحسب له طبقا للائحة لان الحريق انتهي وماحدث كان اطفاء الاضاءة.

واختتم تصريحاته، أن حقه الفوز في المباراة وليس إعادتها أو حتي استكمالها مؤكدا انهم عندما سألوا في بداية الأمر قالوا إنه مخزن صغير الذي تعرض للحريق، مضيفا أنه سلعب مايقارب مباريات حتي نهاية الشهر القادم وبعدها يجلس لايشارك لمدة أسبوعين.