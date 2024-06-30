نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد الدنمارك في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب ألمانيا من تحقيق الفوز أمام الدنمارك بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا.

أهداف مباراة ألمانيا ضد الدنمارك في كأس أمم أوروبا

افتتح كاي هافيرتز أول أهداف اللقاء لصالح ألمانيا في الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء، نفذها هافيرتز بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل جمال موسيالا الهدف الثاني لصالح ألمانيا في الدقيقة 68، بعد تمريرة طولية من شولتربيك إلى زميله موسيالا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الأخير كرة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.