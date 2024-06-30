قصف واشتباكات مع الاحتلال وسط وغرب رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أكثر من 40 مواجهة بين الجيش وفصائل فلسطينية وقعت في حي الشجاعية منذ بدء العملية يوم الخميس الماضي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين في معارك شمال قطاع غزة.

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