حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 1-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 08:25 صباحاً - بالرغم من انتقال القمر إلى برج الجدي، إلا أنك لا تزال محمياً بفضل تأثير الشمس وعطارد في برجك. هذا يعزز طموحك ويجعله بلا حدود،حظك اليوم 1-7-2024: حيث تحسب كل شيء بدقة وتنجح في كافة الأعمال، خاصة تلك التي تتطلب حساً عملياً ومخيلة واسعة.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 1-7-2024

مهنياً: بالرغم من انتقال القمر الى الجدي الا انك لا تزال محميا من الشمس وعطارد في برجك ما يجعل طموحك بلا حدود تحسب كل شيء وتنجح في كافة الأعمال وفي كل مهنة تتطلب حسا عمليا ومخيلة واسعة.

عاطفياً: اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع الشريك إلى منحك مزيداً من الثقة وحرية التحرك.

صحياً: لا تتهاون في بعض الأمور التي قد تشكل خطراً على صحتك في المستقبل.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 1-7-2024

مهنياً: تعيش يوما غنيا باللقاءات والمفاوضات الناجحة وتختار ما يناسبك وتعرف انفراجا ماليا ومهنيا وقد يطرأما يغير الاوضاع الى الافضل.

عاطفياً: تنشط عاطفياً وتلتقي أشخاصاً في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم.

صحياً: قد تسمع خبراً مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 1-7-2024

مهنياً: تستفيد هذا اليوم من فرص عديدة تنهال عليك لتحسين وضعك المهني فتصبو إلى العلى وتشعر بالارتياح الذي يرفع من معنوياتك ويزيد الثقة بالنفس.

عاطفياً: مشاريعك العاطفية مع الشريك تتحقق كلها، وقد تواجهان عراقيل محدودة تتلغبان عليها.

صحياً: تشعر بتحسن صحي بعدما تقيدت بتناول الأدوية التي وصفها لك الطبيب.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 1-7-2024

مهنياً: تسجل بداية هذا الشهر احداث واشكالات مع انتقال القمر الى الجدي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل لذلك عليك التروي وعدم تصديق بعض الخدع وحاذ من وضع صحي ولا تستسلم للضغوط ولا تسمح للمعنويات بالتراجع.

عاطفياً: لا تقحم نفسك في مشاكل مع الشريك، وهو يلجأ إليك طالباً منك الوقوف إلى جانبه.

صحياً: تتحسن أوضاعك الصحية وتبشر بأن كل ما تعرضت له من أمراض كان بسبب الأعصاب.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 1-7-2024

مهنياً: لا تزال الكوكب تدعمك من الحمل في بداية هذا الشهر لتنير امامك طريق خيارات كثيرة في العمل او الدراسة ما يجعلك تنسى كل مشاكلك وتبتعد عن كل ما يسبب لك التوتر في مجالك المهني.

عاطفياً: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتالياً منحه هامشاً أكبر للتعبير عن آرائه.

صحياً: تشعر بالتوتر ولا تعرف ما السبب، أقصد النادي الرياضي وهدئ أعصابك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 1-7-2024

مهنياً: يوم ترابي بامتياز يجعلك تمر بمرحلة غنية باللقاءات والاحداث السعيدة وتمارس سحرا لا يضاهي فتستغلالامر على جهات متعددة.

عاطفياً: الشريك قادر على تسوية أموره العائلية، فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزماً.

صحياً: إياك والإكثار من تناول اللحوم والدهنيات، ولا سيما أنك قابل للسمنة بسرعة.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 1-7-2024

مهنياً: قد يخفت الضؤ قليلا تحت تاثيرات المربع الفلكي بين القمر من الجدي والشمس من الحمل فتشعر ببعض التعقيدات بحث يطرأ ما يربكك او ما يجعلك تعيد النظر بفكرة او مشروع أو خطوة معنية.

عاطفياً: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض الأحبّاء أو تعيش تعويضاً عن خسارة عاطفية سابقة.

صحياً: قد تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلباً على وضعك الصحي، انتبه.

حظك اليوم برج برج العقرب الاثنين 1-7-2024

مهنياً: تقود اعمالك بنجاح وتتراس لجانا او مهمات او ادارة وتعمل على عدة جبهات ما يجعلك تعيد النظر ببعض القرارات ويكون النجاح حليفك،

عاطفياً: نظرتك إلى الحياة تتجه نحو مزيد من الإيجابية، وهذا يعود إلى جرعة التفاؤل التي منحك إياها الشريك.

صحياً: استشر طبيبك بين الحين والآخر، واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 1-7-2024

مهنياً: تحميك الكواكب من برج الحمل والقمر من الجدي من بيت المال ما يحسن في الاوضاع المادية كل يوم أكثر وتزل من أمامك عوائق كثيرة فما عليك الا ان تثابر ا لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة طويلة.

عاطفياً: بعض المشاعر قد تكون عبئاً عليك في العلاقة بالشريك، لذا، يستحسن أن تكون أكثر رصانة في المستقبل.

صحياً: خير الأمور الوسط، وخير الأمور الوسط في تناول الطعام الدسم والابتعاد عما يضر الصحة.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 1-7-2024

مهنياً: يدعمك القمر في برجك بصورة مطلقة ما يجعل مبادراتك ناجحة وافكارك ملفتة تثير الاعجاب

وتدخل في مفاوضات شاقة وقد تنال جائزة او مميزات مهمة في العمل .

عاطفياً: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك.

صحياً: قد تشعر بألم خفيف في بعض المفاصل، يكون السبب الرطوبة والحرارة المرتفعة ، توقَّ.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 1-7-2024

مهنياً: قد تطرأ بعض التعقيدات في حياتك المهنية في هذا اليوم الضاغط والمتقلب الذي قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام أو بجدال بسبب منافسة او غيرة.. فيصعب عليك التفاهم مع المحيط.

عاطفياً: تعرف أوقاتاً عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسناً ملموساً.

صحياً: أنت مفعم نشاطاً وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 1-7-2024

مهنياً: تشعر انه من اليوم الاول من الشهر الجديد ان رباح التغيير تعصف في حياتك فتسعد بلقاء او يحدث ما كنت بحاجة اليه لتنطلق مجدداً نحو غدِ أكثر إشراقاً وانسجاماً مع الآخرين.

عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقاً للأولويات المحددة.

صحياً: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك ستتحمل النتائج.