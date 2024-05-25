100 قتيل بانهيار أرضي في غينيا الجديدة

100 قتيل بانهيار أرضي في غينيا الجديدةلقي أكثر من 100 شخص حتفهم اليوم؛ جراء انهيار أرضي في شمال بابوا غينيا الجديدة الواقعة جنوب المحيط الهادئ، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الانهيار الأرضي ضرب قرية كاوكالام في مقاطعة إنجا، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب بورت مورسبي عاصمة الدولة الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهادئ بالقرب من أستراليا وإندونيسيا.

ويقول السكان إن التقديرات الحالية لعدد القتلى تزيد عن 100 شخص، رغم أن السلطات لم تؤكد هذا الرقم، ولم تصدر بيانا رسميا بعدد الضحايا الذي يرجح قرويون أن يكون أعلى بكثير من المعلن.

وقال سانديس تساكا، الحاكم الإداري لمقاطعة إنجا في بيان صحفي: تم إرسال فرق الاستجابة للطوارئ إلى المنطقة، بما في ذلك عمال الإغاثة والشرطة لتقييم الأضرار بعد وقوع الانهيار الأرضي الذي وصفه بأنه كارثة طبيعية غير مسبوقة، ويجري حاليا انتشال الجثث في قرية كاوكالام في مقاطعة إنجا.

وأفادت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة بأن العديد من منازل القرية سُويت بالأرض عندما انهار جانب من الجبل فيما تعرضت عدة طرقات إلى أضرار كبيرة.

الجدير بالذكر أن بابوا غينيا الجديدة تتعرض باستمرار للكوارث الطبيعية والانهيارات الأرضية والفيضانات والزلازل؛ فقد لقي في مارس الماضي 23 شخصا على الأقل حتفهم في انهيار أرضي بمقاطعة مجاورة لـ إنجا.