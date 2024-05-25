العالم اليوم - بعد الإقالة.. تشافي يخرج عن صمته ويهاجم رئيس برشلونة

انتم الان تتابعون خبر بعد الإقالة.. تشافي يخرج عن صمته ويهاجم رئيس برشلونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 11:22 مساءً - قال تشافي هيرنانديز، السبت، إنه سيترك برشلونة "بضمير مرتاح" لأنه فعل ما بوسعه بعد أن قرر النادي التخلي عن اللاعب السابق، لكن الأمر متروك للرئيس خوان لابورتا لشرح سبب رحيله.

وأضاف المدرب تشافي: "كانت هذه بالطبع أيام صعبة، لكن ضميري مرتاح. كنت هنا لعامين ونصف العام. لم يكن الأمر سهلا. لكنني أعتقد أن بإمكاننا الشعور بالفخر للعمل الذي قدمناه".

في أول مؤتمر صحفي منذ أعلن برشلونة الجمعة أن تشافي لن يكمل العام الأخير من عقده، قال المدرب البالغ من العمر 44 عاما إنه ال ن "سيأخذ إجازة" من التدريب.

ستكون خر مباراة له كمدرب أمام إشبيليه الأحد.

ماذا حصل؟

يأتي رحيل تشافي بعد شهر فقط من تراجعه عن قرار سابق اتخذه في يناير بالرحيل عن النادي هذا الصيف.

في أبريل، قال إنه غير رأيه لأن الفريق يلعب أفضل وهو يعتقد أن بإمكانه العودة بعد حملة خالية من الألقاب.

احتفل لابورتا علنا بالتزام تشافي بالبقاء وقتها. لكن الأسبوع الماضي، كان رئيس النادي ساخطا عندما تحدث المدرب بصراحة عن كيف أن الوضع المالي السيئ للنادي سيعيقه عن التنافس مع منافسه الشرس ريال مدريد.

وخلال مسيرته التدريبية في برشلونة، حقق تشافي لقب الدوري الإسباني 2022-2023 وكأس السوبر الإسباني 2022-2023.