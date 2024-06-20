غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء صور جنوبي لبنان

جدة - نرمين السيد - استهداف سيارة في لبنان

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن "طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة في جنوبي لبنان مستهدفتا سيارة على طريق عام بقضاء صور".





وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفذنا عملية اغتيال جنوب لبنان استهدفت قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله". وأفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو مناطق في الجليل الغربي دون وقوع إصابات أو أضرار.

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