جدة - نرمين السيد - أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هناك علاقات وطيدة بين مصر وأوروبا، مؤكدة أن أوروبا هي أكبر شريك لمصر ولها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.





وأضافت خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك، بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر بوابة لأوروبا بموقعها بين الشرق الأوسط وإفريقيا والمحيط الهادئ، ومن ثم فإن رخاء مصر مهم لباقي المنطقة. وأوضحت أن هناك أكثر من 1000 شركة ممثلة في المؤتمر تنتظر الاستماع إلى الفرص الاستثمارية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتعهدات التي تم ذكرها في السابق من المزيد من المساندة المالية، والمزيد من الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، والمزيد من المهارات للعمالة المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة المفوضية الأوروبية: رخاء مصر مهم لباقي المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.