الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 الماضية، 16 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، من بينهم فتاة وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت على محافظة رام الله والبيرة، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل ونابلس وطوباس.

ونوه البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 9465 حالة، لافتا إلى أنها شملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.