أخبار اليمن : ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة إلى 9510

ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة إلى 9510
ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 9 آلاف و510 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً من عدة محافظات.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو 9510".
وأضاف البيان، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء 20 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون".
وأكد أن الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل وجنين وقلقيلية ونابلس ورام الله والقدس وأريحا، ورافقها "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.
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