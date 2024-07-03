أخبار اليمن : إستعدوا لموجة من الغبار.. وماذا عن الامطار؟

إستعدوا لموجة من الغبار.. وماذا عن الامطار؟توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة على عدة محافظات، وغباراً واسع الانتشار على صحارى حضرموت والمهرة وأجزاء من أربع محافظات خلال الـ 24 الساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة مع تساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة ومرتفعات لحج أبين وشبوة.

وقد تهطل أمطار رعدية متفرقة على صعدة، حجة، عمران، المحويت وصنعاء ومناطق من سهل تهامة.

وأشار المركز إلى غبار واسع الانتشار على صحارى حضرموت والمهرة وأجزاء من محافظات عدن، شبوة، تعز ولحج.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم تسجيلها في محطة الرصد الجوي في ذمار بلغت 38.0ملم، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات أبين، لحج، الضالع، تعز، ريمة، عمران، المحويت وحجة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها.

كما حذر من التعرض للغبار خاصة كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض الصدر في مناطق تواجد الغبار.