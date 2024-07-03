دوت الخليج -

كولومبيا والبرازيل يكملان عقد المتأهلين الى ربع نهائي كوبا امريكا

تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعادله مع نظيره الكولومبي بهدف لمثله لتحل البرازيل في المركز الثاني في المجموعة برصيد خمس نقاط فيما تصدرت كولومبيا المجموعة برصيد سبع نقاط ..

وسجل هدف البرازيل الوحيد اللاعب رافينا من ضربة حرة ثابتة في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول لكن المنتخب الكولومبي نجح في ادراك التعادل مع نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب دانيال مونيوث .

المنتخب البرازيلي لم يقدم حتى الآن مستوى يشفع له لأن يكون منافسا على البطولة حيث ظهر بمستوى واداء هزيل لا يرقى إلى مستوى منتخب بتاريخ البرازيل صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم بخمسة القاب.

وفي ذات المجموعة فازت كوستاريكا على البارغواي بهدفين لهدف لكن هذا الفوز لم يسعفها للتأهل حيث احتلت المركز الثالث وغادرت البطولة رفقة البارغواي من دور المجموعات .

وفيما يفتتح المنتخب الارجنتيتي شريط مباريات ربع النهائي أمام نظيره الاكوادوري فجر الجمعة القادمة ويليه لقاء فنزويلا وكندا فجر السبت فمن المقرر أن تواجه كولومبيا منتخب بنما فجر الأحد القادم فيما تختتم البرازيل مباريات ربع النهائي أمام المنتخب الاورجواي القوي الذي تصدر مجموعته بثلاثة انتصارات و بالعلامة الكاملة في المباراة الثانية فجر الأحد .