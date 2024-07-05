عاجل.. نتنياهو: فريق التفاوض ذاهب للمفاوضات وسيقدمون تسوية في هذه الحالة!

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن "فريق التفاوض ذاهب للمفاوضات"، مضيفًا أنه "عندما تكون هناك تسوية سيقدمونها لإقرارها"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، منذ قليل.





وفي سياق ذا صلة، قال مسؤول فلسطيني مقرب من جهود السلام، إن حركة حماس لم تعد تتمسك بالشرط المسبق، بشأن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل دائم قبل توقيع الاتفاق الخاص بوقف الحرب على قطاع غزة. وأضاف المسؤول الفلسطيني في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أكد المسؤول الفلسطيني المقرب من جهود السلام، أن حركة "حماس ستسمح للمفاوضات بتحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم خلال مرحلة الأسابيع الستة الأولى من الاتفاق". وأضاف المسؤول الفلسطيني أنه "إذا احتاجت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار، فيجب عليهما التعهد بعدم العودة إلى القتال مرة أخرى".

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