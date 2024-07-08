بسبب تغير المناخ.. 2024 العام الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم

جدة - نرمين السيد - الطقس الحار ـ تعبيرية

قالت وكالة مراقبة تغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن الشهر الماضي كان أكثر شهر يونيو سخونة على الإطلاق، في استمرار لسلسلة من درجات الحرارة الاستثنائية، التي قال بعض العلماء إنها تضع عام 2024 على المسار، ليصبح العام الأكثر سخونة على الإطلاق الذي يشهده العالم.





وأوضحت وكالة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي في نشرتها الشهرية، أن كل شهر منذ يونيو 2023 (13 شهرا على التوالي) يُصنف على أنه الأكثر سخونة على الكوكب منذ بدء التسجيل، مقارنة بالشهر المقابل في السنوات السابقة. وتشير أحدث البيانات إلى أن عام 2024 قد يتفوق على عام 2023، باعتباره العام الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل، بعد أن أدى تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية وظاهرة "نينيو" المناخية إلى ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية هذا العام حتى الآن، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

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