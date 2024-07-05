سوناك يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين بعد هزيمته في الانتخابات

جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك

أعلن ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا السابق، استقالته من زعامة حزب المحافظين، وذلك بعد هزيمة الحزب في الانتخابات البرلمانية، حيث قبلها الملك تشارلز الثالث، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





أعلن الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه سيستقيل من رئاسة حزب المحافظين البريطاني بعد نتائج الانتخابات التي انتهت بهزيمته أمام حزب العمال، قائلاً: "أتحمل مسؤولية فشل حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية"، مضيفًا أن "حزب المحافظين يحتاج إلى إعادة بناء هياكله بعد الهزيمة في الانتخابات". وتابع سوناك: "هدف حزبي الأساسي كان إعادة الاستقرار الاقتصادي بعد التضخم الكبير فيه لأسباب عدة، منها دعم أوكرانيا"، مؤكدًا: "سأستقيل من منصبي في رئاسة حزب المحافظين بعد النتائج المؤسفة للانتخابات".

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