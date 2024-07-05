أمن المنافذ يضبط 2657 مخالفة مرورية و215 حكما قضائيا في 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 02:31 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (215) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية : ضبط عدد (2657) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (27) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط (8) قضايا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.