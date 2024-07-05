كل بيت آمن ومريح.. حياة كريمة تطور المنازل الأكثر احتياجا في الفيوم (فيديو)

تواصل مؤسسة "حياة كريمة"، تطور منازل الأسر الأكثر احتياجا، بمحافظة الفيوم؛ في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين حياة المواطنين.





وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": حلمنا إن كل بيت في مصر يبقى آمن ومريح، وده اللي بنحققه خطوة بخطوة في محافظة الفيوم، شغالين على تطوير بيوت آسر مستحقة عشان نوفر حياة كريمة لكل أسرة.



في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية باستمرار مبادرة «حياة كريمة» وتمكين المرأة والشباب.

وأضاف مدبولي، أننا نعمل على زيادة الصادرات المصرية وتطوير الأداء الحكومي والتوسع في الميكنة وهيكلة الوزارات.

وتابع أن الحكومة الجديدة، تستهدف الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع دور القطاع الخاص.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لرئيس الوزراء، نشرته قناة إكسترا نيوز، أمس الخميس، عقب اجتماعين مع الحكومة الجديدة، تناولا ملف مشكلة الكهرباء، وملف الأسعار.