أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 37900

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 37900أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفاً و900 شهيد و87 ألفاً و60 مصاباً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرتا عن استشهاد 23 فلسطينياً، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وعلى الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م، من خلال زيادة القصف العشوائي المتواصل جوًا وبرًا وبحرًا، مرتكبا مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين بالرغم من تحذير وكالات الأمم المتحدة من تدهور حاد للأوضاع الإنسانية في القطاع.