استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب في آسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين مدعمة ببيانات أظهرت تراجع التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
ولم يطرأ أي تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2323.74 دولار للأوقية (الأونصة).
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 2333 دولارًا.
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
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