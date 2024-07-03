فنانه مصرية شهيرة تعلن إقامتها في دار للمسنين.. لهذا السبب المفاجئ !

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الفنانة المصرية عواطف حلمي، عن إقامتها في دار للمسنين، مما أثارت جدلا بين جمهورها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت عواطف إن "ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الإخبارية غير دقيق، فعائلتها لم تنقلها للإقامة في دار المسنين ولم تستغن عنها كما أشيع".

وأوضحت أن كل ما في الأمر أن نقابة المهن التمثيلية المصرية التي تنتمي إليها افتتحت دارا لإقامة كبار السن من الفنانين، يقيم بها حالياً عدد من زملائي الفنانين الذين تربطها بهم علاقة قوية، وفق "العربية نت".

وأبانت أنها قررت الانتقال للإقامة معهم بشكل غير دائم، كنوع من مشاركتهم أوقاتهم التي يقضونها داخل تلك الدار، مشيرة إلى أنها لا تتواجد بشكل مستمر داخل الدار فهي تتنقل بينها وبين منزلها.

وتابعت قائلة إنه أثناء تواجدها في دار المسنين يزورها عدد من أصدقائها وأفراد عائلتها للاطمئنان عليها، بالرغم من أن الأمر لا يستدعي ذلك.

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