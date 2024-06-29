عاجل.. السيسي: مصر تسير بخطى ثابتة وسريعة على طريق الإصلاح

جدة - نرمين السيد - السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تسير بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، ومن أجل ذلك قامت بعدد من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص ودعم التحول الأخضر.





وأضاف السيسي، خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك، بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت، أن المؤتمر سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانيات الاستثمارية المتوافرة في مصر، لا سيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الدائري، والترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد. وأوضح أن المؤتمر يروج لمصر كمركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافي وموقع مصر، وإلقاء الضوء على المناطق الجاذبة في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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