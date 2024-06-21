إعلام فلسطيني: ارتقاء 8 شهداء بقصف الاحتلال منطقة المواصي في رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - جانب من تشييع عدد من شهداء غزة

كشف إعلام فلسطيني، اليوم الجمعة، ارتقاء 8 شهداء بقصف الاحتلال منطقة المواصي التي تؤوي نازحين في شمال غرب مدينة رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الانسحاب من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، واحتجزت جثماني شهيدين اغتالتهما الوحدات الخاصة الإسرائيلية

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