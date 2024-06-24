إعلام فلسطيني: شهداء وجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بمخيم المغازي

جدة - نرمين السيد - غارة إسرائيلية

كشف إعلام فلسطيني، سقوط شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية، استهدفت منزلًا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، حسب عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.





فيما أعلنت فصائل فلسطينية، أنه تم تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال على حاجز نتساني عوز غرب طولكرم بالضفة الغربية.

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