العالم اليوم - "السعودية لشراء الطاقة" توقع اتفاقات لمشروعات للطاقة الشمسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:26 مساءً - قالت وزارة الطاقة السعودية، الأربعاء، إن الشركة السعودية لشراء الطاقة وقعت اتفاقيات مع شركة المياه و الكهرباء القابضة (بديل) وشركة أرامكو السعودية للطاقة لشراء الطاقة لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 5500 ميغاواط.

وأضافت الوزارة أن السعودية ستطرح مناقصات سنوية بدءا من 2024 من أجل إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 20 غيغاواط بهدف الوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، وذلك اعتمادا على نمو الطلب على الكهرباء.

وبديل هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومملوكة له بالكامل.

وفي سياق منفصل، قالت شركة فيروفيال العملاقة العاملة في مجال البنية التحتية، منتصف يونيو الجاري، إنها توصلت لاتفاق جديد مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أرديان الفرنسي للاستثمار المباشر لبيع الجزء الأكبر من حصة الشركة البالغة 25 بالمئة في مطار هيثرو مع الاحتفاظ بنحو 5.25 بالمئة.

وبموجب الاتفاق الجديد الذي يشمل أيضا بائعين آخرين، سيستحوذ صندوق أرديان وصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في السعودية، على 22.6 بالمئة و15 بالمئة على الترتيب في إف.جي.بي توبكو، وهي الشركة الأم لشركة مطار هيثرو القابضة، مقابل 3.26 مليار جنيه إسترليني (4.13 مليار دولار).

وبموجب اتفاق مبدئي أُعلن عنه العام الماضي، كانت فيروفيال ستبيع كامل حصتها مقابل 2.37 مليار جنيه إسترليني، مما جعل قيمة المطار حينها تبلغ 9.48 مليار جنيه إسترليني.

ولكن قيمة المطار ستنخفض وفقا للاتفاق الجديد إلى 8.66 مليار جنيه إسترليني.