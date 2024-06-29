العالم اليوم - دراسة: عدم ترتيب الغرفة قد يدل على مشاكل نفسية

انتم الان تتابعون خبر دراسة: عدم ترتيب الغرفة قد يدل على مشاكل نفسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يونيو 2024 12:24 مساءً - الفوضى في المنزل ليست بالأمر غير المعتاد، إذ قد تؤدي الجداول الزمنية المزدحمة إلى تراكم الأعمال اليومية المنزلية. ولكن في بعض الأحيان، قد تكون الغرفة المبعثرة، خاصة إذا كنت عادة ما تكون منظما، علامة على شيء أعمق.

الخبراء يقولون إنه لا بأس بترك الأطباق المتسخة لمدة ساعة أو ساعتين أثناء مشاهدة التلفاز مثلا أو لأي سبب طارئ، ولكن ترك الأطباق تتراكم لعدة أيام يمكن أن يؤدي إلى شعور بالارتباك وربما يرتبط بحالات الصحة النفسية.

الأبحاث أظهرت وجود رابط بين الغرف الفوضوية والاكتئاب. وهذا الشعور قد يؤدي أيضا إلى فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان الفرد يستمتع بها من قبل مثل التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والمشاركة في الهوايات.

بمعنى آخر، قد يرغب الشخص في الانخراط في بعض الأنشطة، ولكن ببساطة لا يمتلك الطاقة العاطفية أو الجسدية للقيام بها. لذلك، إذا كانت غرفتك فوضوية، فقد يكون ذلك أكثر من مجرد تأجيل للأعمال المنزلية.

وتشير الخبيرة الاجتماعية ليندا حمادة، خلال حوارها مع "الصباح" على دوت الخليج، إلى أن معظم المنازل تُعاني، بلا شك، من بعض الفوضى، وإنه كثيرا ما كان يطلب منا ترتيب الغرف، وكان ذلك يبدو لنا مهمة كبيرة ومزعجة.