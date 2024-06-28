ترامب: لم يعد أحد يحترم أمريكا.. وأصبحنا مثل دول العالم الثالث بسبب بايدن

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جدة - نرمين السيد - جانب من مناظرة بايدن وترامب
وأضاف ترامب، خلال أول مناظرة تجمعه بـ ترامب: "أصبحنا مثل دول العالم الثالث، وهذا من العار؛ نتيجة كل الأضرار التي ارتكبها بايدن تجاه الولايات المتحدة، فلقد سمح للأشخاص المرضى والمجرمين دخول البلاد".
وتطرق ترامب للحديث عن الحرب في أوكرانيا، قائلًا: "لا يمكن تمرير موقف بايدن من الحرب الأوكرانية دون مساءلته عما أنفقه من أموال"، مقارنًا ذلك بموقفه إبان فترة حكمه حيث قال: "جعلت دول الناتو تدفع المليارات للإنفاق الدفاعي؛ لأنه لا يمكن أن تتحمل الولايات المتحدة وحدها التكلفة".
وبشأن أحداث اقتحام الكابيتول في 2021، قال الرئيس الأمريكي السابق: "أحداث السادس من يناير كانت مستقلة عني والدافع وراءها كان الخوف على الولايات المتحدة، ولم أحرِّض أحدًا على هذه الأحداث لكن هذا لا ينفي أنها كانت حركة بطولية".
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