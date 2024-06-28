بايدن: أي رئيس دولة يتمنى أن يكون مكاني.. وترامب سيزيد الضرائب على الفقراء

جدة - نرمين السيد - مناظرة ترامب وبايدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن شبكة CNN الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن أي رئيس دولة في العالم يريد أن يكون مكانه؛ بسبب ما قدمه تجاه بلاده.





جاء ذلك، خلال المناظرة التي تدور الآن بين بايدن، والمرشح الرئاسي المنافس له دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة. وشدد بايدن على أن منافسه في الانتخابات الأمريكية 2024 دونالد ترامب سيزيد الضرائب على الطبقة المتوسطة، بينما وصف نفسه بأنه يحمي الفقراء.

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